В Ивановской области мужчина отсудил у клиники 30 млн после ампутации пениса Baza: мужчине в Ивановской области ампутировали пенис после неудачного обрезания

Москва8 авг Вести.В Ивановской области мужчина отсудил 30 миллионов рублей компенсации после того, как ему ампутировали половой орган из-за неудачного обрезания в частной клинике. Об этом сообщает Baza.

Пострадавший отсудил рекордную для подобных дел компенсацию.

После плановой операции у 30-летнего Павла (имя изменено) начались серьезные осложнения, с которыми врач не стал разбираться, чем еще больше запустил ситуацию. Начался некроз, и орган пришлось полностью удалить отмечается в сообщении

Причиной осложнений стал лекарственный препарат, который нельзя было вводить для анестезии.

Клиника не признавала вину. Три года шли разбирательства в суде по этому делу. Юрист пострадавшего предлагала мирные переговоры, однако сторона ответчика отказалась и заплатила в результате большую сумму компенсации.