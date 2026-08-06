Москва6 авг Вести.Компенсацию в 200 тысяч рублей выплатит житель Хабаровского края своему знакомому, которому откусил верхнюю часть уха, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Решение о частичном удовлетворении иска принял Советско-Гаванский городской суд.

В обосновании иска указано, что М. в ходе конфликта умышленно укусил З. за ухо с отделением верхней части, причинив телесное повреждение, физическую боль и психологический дискомфорт, связанный с утратой части ушной раковины… С М. взыскано 200 000 руб. в счет компенсации морального вреда и 7 000 руб. судебных расходов на представителя. В удовлетворении остальной части иска отказано отметили в сообщении

Суд учел степень вины ответчика, его материальное положение, обстоятельства происшествия, возраст и состояние здоровья истца, характер и тяжесть перенесенных страданий.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.