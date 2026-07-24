Москва24 июлВести.Два миллиона рублей составила сумма компенсации морального вреда, взысканная в судебном порядке с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Средства должны быть выплачены дочери убитого бизнесмена.
Ответчиков в феврале 2023 года признали виновными в убийстве предпринимателя – отца истца – в 2005 году. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда дочери погибшегоговорится в публикации
Фургала обязали выплатить два миллиона рублей, еще двух ответчиков – по миллиону рублей. Размер компенсации признан разумным и справедливым.
Экс-губернатор был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в организации двух убийств, одного покушения и хищении активов "МСП Банка".
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба потребовала в судебном порядке признать Сергея Фургала банкротом.