С экс-губернатора Фургала взыскали 2 млн в пользу дочери убитого бизнесмена Фургала обязали заплатить 2 млн дочери убитого предпринимателя

Москва24 июл Вести.Два миллиона рублей составила сумма компенсации морального вреда, взысканная в судебном порядке с экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Средства должны быть выплачены дочери убитого бизнесмена.

Ответчиков в феврале 2023 года признали виновными в убийстве предпринимателя – отца истца – в 2005 году. Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда дочери погибшего говорится в публикации

Фургала обязали выплатить два миллиона рублей, еще двух ответчиков – по миллиону рублей. Размер компенсации признан разумным и справедливым.

Экс-губернатор был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в организации двух убийств, одного покушения и хищении активов "МСП Банка".

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба потребовала в судебном порядке признать Сергея Фургала банкротом.