Москва28 мая Вести.Федеральная налоговая служба требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, осужденного по нескольким уголовным делам. Об этом сообщается в судебных документах, передает ТАСС.

Дело о банкротстве будет рассматривать Арбитражный суд Хабаровского края, заседание назначено на 16 июня.

Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной ИФНС России №7 по Омской области обратилась в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать Фургала Сергея Ивановича несостоятельным (банкротом) отмечается в сообщении

Сергей Фургала был приговорен к 25 годам по обвинению в организации двух убийств, одного покушения на убийства и хищении активов "МСП Банка".