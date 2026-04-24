Москва24 апр Вести.В Башкирии бывший министр транспорта республики Александр Булушев признан Арбитражным судом банкротом. Решение было вынесено в марте, сообщает РБК.

Булушев сам подал заявление о банкротстве в феврале 2026 года говорится в сообщении

На срок до 11 сентября 2026 года введена процедура реализации имущества.

По данным суда, в собственности Булушева - доли двух земельных участков площадью 3,5 тыс. кв. м, 1/2 доли в жилом здании площадью 909,1 кв. м и в жилом здании на 42 кв. м, а также жилое помещение на 203 кв. м.

В апреле Ассоциация нефтяных торговых компаний и Альфа-банк подали заявления об установлении размера требований кредиторов.

В феврале прошлого года суд в Уфе приговорил Александра Булушева к трем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий, а его зама Руслана Гарипова к двум годам условно. Затем дело было возвращено прокурору.

По утверждению суда, появились основания квалифицировать действия обвиняемых как более тяжкого преступления, связанного с хищением бюджетных средств.