Москва30 апр Вести.Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Республики Хакасия заявление о признании пивоваренной компании "Альпина" банкротом. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Там указано, что сумма исковых требований ФНС составляет 7,198 млрд рублей.

Согласно информации на официальном сайте компании, "Альпина" занимается производством пива, сидра, холодных чаев и морсов, а также газированной и питьевой воды.

В материалах суда уточняется, что Федеральная налоговая служба просит признать несостоятельным ООО "Альпина". Среди иных фигурирующих в картотеке лиц значатся межрайонная инспекция ФНС № 7 по Омской области, управление Росреестра по Республике Хакасия и республиканское управление Федеральной службы судебных приставов.

Отмечается, что в октябре 2025 года директор компании Александр Зубарев был приговорен к 3,5 года колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму 3,4 млрд рублей.