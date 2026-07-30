NRD: в Германии пивоварня Bergbräu закроется после 158 лет работы

В ФРГ закрывается пивоварня, проработавшая более 150 лет NRD: в Германии пивоварня Bergbräu закроется после 158 лет работы

Москва30 июл Вести.Пивоваренный завод Bergbräu из города Услар, который расположен в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии, закроется в конце сентября после 158 лет работы. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По информации журналистов, процесс ликвидации пивоварни к настоящему моменту запущен, 16 ее сотрудников будут уволены. Как уточняется, бизнес стал нерентабельным в связи с ценовым давлением на рынке, ростом расходов на сырье, упаковочные материалы, энергию и персонал. Производство будет остановлено 30 сентября, последняя партия пива должна быть распродана до конца октября.

Ранее немецкая пивоваренная компания Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга, входящая в число старейших пивзаводов Германии, подала заявление о банкротстве.