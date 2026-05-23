Lada Deutschland прекратила работу после более чем 50 лет на рынке T-online: Lada прекратила работу на немецком рынке

Москва23 мая Вести.Компания Lada Deutschland GmbH, немецкий импортер автомобилей Lada, объявляет о банкротстве после более чем 50 лет работы на рынке ФРГ. Об этом сообщает немецкий портал t-online.

Lada Deutschland GmbH со штаб-квартирой в Букстехуде объявлена неплатежеспособной. Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более чем 50 лет сообщает портал

Отмечается, что в последние месяцы работа предприятия с более чем полувековой историей фактически была остановлена, там оставалось около десяти сотрудников.

Ранее сообщалось, что на российском авторынке вырос спрос на новый бизнес-седан Lada Aura на 15,9% за четыре месяца текущего года по сравнению с высоким сезоном автомобильных продаж с сентября по декабрь 2025 года.