Москва14 маяВести.Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura на фоне общественного внимания, вызванного видеороликом в соцсетях.
Видео, размещенное журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым в своем Telegram-канале "Юнашев LIVE" в конце марта, запечатлело Соколова за рулем немецкого автомобиля.
14 мая, после заседания Союза машиностроителей России, Соколов уже сел в Lada Aura. Журналист Юнашев опубликовал соответствующее видео в своем канале и поинтересовался: "Не хуже Mercedes?" Однако глава компании воздержался от оценки нового автомобиля.
Ранее в России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma.