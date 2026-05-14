Руководитель АвтоВАЗа Соколов с Mercedes перешел на Lada Aura

Москва14 мая Вести.Руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов сменил Mercedes на Lada Aura на фоне общественного внимания, вызванного видеороликом в соцсетях.

Видео, размещенное журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым в своем Telegram-канале "Юнашев LIVE" в конце марта, запечатлело Соколова за рулем немецкого автомобиля.

14 мая, после заседания Союза машиностроителей России, Соколов уже сел в Lada Aura. Журналист Юнашев опубликовал соответствующее видео в своем канале и поинтересовался: "Не хуже Mercedes?" Однако глава компании воздержался от оценки нового автомобиля.

Ранее в России зарегистрировали товарный знак Lada Yashma.