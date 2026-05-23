В РФ с начала 2026 года вырос спрос на новый бизнес-седан Lada Aura

В России вырос спрос на бизнес-седан Lada Aura В РФ с начала 2026 года вырос спрос на новый бизнес-седан Lada Aura

Москва23 мая Вести.На 15,9% за четыре месяца этого года на российском авторынке вырос спрос на новый бизнес-седан Lada Aura по сравнению с высоким сезоном автомобильных продаж с сентября по декабрь 2025 года.

При этом средняя цена автомобиля, по данным исследования аналитиков платформы "Авито авто", снизилась.

Средняя цена машины на платформе составила 2,4 млн рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода цитирует ТАСС результаты исследования

Наибольший спрос на автомобиль отмечается в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Больше всего предложений о продаже Lada Aura на платформе приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 12,4%, затем с показателем 10,9% следует московский регион – Москва и Подмосковье. В пятерку рейтинга предложений также попали Челябинская область, Краснодарский край и Татарстан. На них суммарно приходится 13,5%.

Аналитики также пришли к выводу, что самыми выгодными автомобилями с пробегом для продажи сейчас являются Lada Niva Legend, Lada Granta и Granta Cross. Внедорожник потерял в цене всего 3,5% за три года. Сейчас "Легенда"-трехлетка в среднем стоит 872 тысячи рублей. Lada Granta теряет в цене 8,6%. Сейчас трехлетнюю машину продают в среднем за 761 тысячу рублей. В топ-3 по ликвидности вошла Granta Cross, потеряв 9,5% в цене. Универсал сейчас оценивается на вторичном рынке в 840 тысяч рублей.

50 автомобилей Lada Aura в День России впервые разыграет крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. В мешке останется только два бочонка, а джекпот составит 800 миллионов рублей.

Aura – это удлиненный седан бизнес-класса с акцентом на комфорт пассажиров, созданный на базе Lada Vesta ("Лада Веста"). Недавно на Lada Aura пересел с Mercedes-Benz гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов.