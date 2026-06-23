Проработавшая почти 400 лет немецкая пивоварня заявила о банкротстве Bild: в Германии обанкротилась одна из старейших пивоварен страны

Москва23 июн Вести.Пивоваренная компания Hofbrauhaus Wolters GmbH из Брауншвейга в немецкой Нижней Саксонии, входящая в число старейших пивзаводов Германии, подала заявление о банкротстве. Об этом пишет газета Bild.

Банкротство вызвано общим спадом интереса к пиву и ростом производственных расходов, в том числе из-за электричества. В прошлом году потребление упало на 5,8%, продажи снизились на 6%, до 7,8 млрд литров.

Hofbrauhaus Wolters — одна из старейших пивоварен страны, основана в 1627 году. Ее продукция известна под маркой Wolters.

Как сообщает Союз германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоваренных предприятий, включая крупные, как Oettinger.

Россия обошла Германию по объемам производства пива еще в 2024 году — тогда в РФ произвели 90 млн гектолитров пива, в Германии – на 7 млн гектолитров меньше.