Москва28 июлВести.Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение суда о взыскании с него и других топ-менеджеров корпорации 5,5 миллиардов рублей убытков по делу Plastic Logic, пишет РБК.
По словам адвоката Чубайса Павла Хлюстова, защита требует отменить состоявшиеся судебные акты, считая их принятыми с процессуальными нарушениями, а также неправильными по сути.
Если суд первой инстанции просто закрыл процесс от общественности, то апелляционная инстанция пошла еще дальше и вовсе не известила нас о судебном заседаниисказал Хлюстов
В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Чубайса, а также семи ответчиков на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей по иску "Роснано". Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта гибких планшетов Plastic Logic, для производства которых планировалось построить завод в Зеленограде. В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, взыскав с ответчиков 5,5 миллиардов рублей.