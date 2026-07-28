Чубайс обжаловал решение суда о взыскании 5,5 млрд руб. по делу Plastic Logic Чубайс в кассации обжаловал решение о взыскании 5,5 млрд руб.

Москва28 июл Вести.Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс подал кассационную жалобу на решение суда о взыскании с него и других топ-менеджеров корпорации 5,5 миллиардов рублей убытков по делу Plastic Logic, пишет РБК.

По словам адвоката Чубайса Павла Хлюстова, защита требует отменить состоявшиеся судебные акты, считая их принятыми с процессуальными нарушениями, а также неправильными по сути.

Если суд первой инстанции просто закрыл процесс от общественности, то апелляционная инстанция пошла еще дальше и вовсе не известила нас о судебном заседании сказал Хлюстов

В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы арестовал деньги и имущество Чубайса, а также семи ответчиков на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей по иску "Роснано". Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта гибких планшетов Plastic Logic, для производства которых планировалось построить завод в Зеленограде. В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск, взыскав с ответчиков 5,5 миллиардов рублей.