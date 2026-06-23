В отношении Чубайса открыто исполнительное производство на 6 млрд рублей С Чубайса взыскивают 5,5 млрд нанесенных Роснано убытков и исполнительный сбор

Москва23 июн Вести.Судебные приставы открыли четвертое исполнительное производство в отношении экс-главы Роснано Анатолия Чубайса: с него пытаются взыскать свыше 6 млрд рублей по иску компании, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Приставам из Арбитражного суда Москвы поступили материалы, в которых указано о решении возмещения Чубайсом корпорации Роснано нанесенных убытков. На их основании открыто исполнительное производство о принудительном взыскании с экс-главы корпорации свыше 6 млрд рублей, из которых почти 5,5 млрд рублей - это непосредственно взыскиваемая сумма убытков, остальное - исполнительный сбор написали в агентстве

В отношении Чубайса ранее было открыто три исполнительных производства.

Ранее сообщалось, что пенсия Чубайса пойдет на погашение долга перед Роснано. Пенсия экс-главы Роснано составляет 450 тысяч рублей. В итоге у Чубайса останется пенсия в размере 18 971 рубль – минимальная по Москве.