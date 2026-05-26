Суд признал законным решение о взыскании с Чубайса 5,5 млрд рублей Решение взыскать с Чубайса 5,5 млрд убытков по иску Роснано суд признал законным

Москва26 мая Вести.Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение взыскать с Анатолия Чубайса, а также других бывших руководителей Роснано" убытки на сумму около 5,5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что иск связан с необходимостью возмещения госкомпании ущерба.

В апреле Арбитражный суд столицы частично удовлетворил иск Роснано к Анатолию Чубайсу и другим экс-руководителям о взыскании убытков на сумму около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн долларов. По текущему курсу это больше 5,5 млрд рублей.

Ответчиками в исковом заявлении, помимо Чубайса, значатся бывшие зампреды правления компании Юрий Удальцов, Олег Киселев, Герман Пихоя, Борис Подольский, Дмитрий Пимкин и Владимир Аветисян, отмечает агентство.