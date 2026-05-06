Суд постановил взыскать с АО "Туполев" почти 12 млрд рублей в пользу "Татнефти"

С АО "Туполев" постановили взыскать почти 12 млрд рублей в пользу "Татнефти" Суд постановил взыскать с АО "Туполев" почти 12 млрд рублей в пользу "Татнефти"

Москва6 мая Вести.Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск ПАО "Татнефть" к АО "Туполев" на общую сумму около 12 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомилось агентство ТАСС.

Исковое заявление было подано в октябре 2025 года. "Татнефть" требовала взыскания с АО "Туполев" 11 719 172 800 рублей неосновательного обогащения, а также 276 122 975 рублей процентов с последующим их начислением.

В июне 2025 года Министерство обороны России направило иск о взыскании с АО "Туполев" почти 930 млн рублей.

В феврале 2026 года сообщалось, что в отношении бывшего управляющего директора "Туполева" Константина Тимофеева возбудили уголовное дело.

АО "Туполев" — ведущее российское предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве и послепродажном обслуживании авиационной техники, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) .