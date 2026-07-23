Москва23 июл Вести.Крупная сеть автозаправочных станций "Трасса" может оказаться на грани банкротства. С соответствующим иском в арбитражный суд намерен обратиться банк "Россия". Уведомление о планируемом судебном разбирательстве опубликовано на портале "Федресурс".

В заявлении кредитора речь идет о компании "Евротранс", которая является владельцем сети АЗС. На данный момент финансовое учреждение не раскрывает подробности своих претензий и сумму задолженности. Детали возможного судебного процесса также пока не обнародуются.

В начале июля "Евротранс" допустил технический дефолт при выплате купона биржевых облигаций. Затем акции компании взлетели более чем на 100% после запрета на короткие позиции.