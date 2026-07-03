"Евротранс" допустил технический дефолт при выплате купона биржевых облигаций "Евротранс" допустил технический дефолт и столкнулся с падением акций

Москва3 июл Вести.Российская компания "Евротранс", которая владеет крупной сетью АЗС "Трасса", допустила технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06. Это следует из данных, опубликованных на сайте Национального расчетного депозитария (НРД).

Платеж должен был составить 20,55 рубля на облигацию. При этом в срок окончания купонного периода 2 июля на счета в депозитарий поступили средства из расчета 0,86 рубля за бумагу, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении эмитентом своих обязательств.

Предыдущие случаи дефолтов в "Евротрансе" объясняли техническими моментами.

На фоне этого акции компании на Московской бирже опускались на 6,4%, до 55,15 рубля за штуку.