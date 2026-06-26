МТС продает почти половину доли в "Башенной инфраструктурной компании" МТС продает 49,9% "Башенной инфраструктурной компании" из-за крупного долга

Москва26 июн Вести.Компания "МТС" объявила о продаже 49,9% своей доли в ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) "Инвестиции 18".

Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу оператора.

В статье указывается, что реализация обусловлена значительной долговой нагрузкой БИК, составляющей 80 млрд рублей.

В пресс-службе оператора пояснили, что продажа пакета акций позволит исключить показатель исторического долга БИК из консолидированной отчетности МТС.

Согласно условиям сделки, МТС сохранит прямое владение контрольной долей в 50,1% в БИК и достигнет договоренности с ЗПИФ о совместном управлении компанией. При этом компания останется ключевым и долгосрочным арендатором инфраструктуры БИК, используя ее ресурсы на рыночных условиях.

Сделкой предусмотрен комплекс взаимных опционов для участников. Среди них – возможность для МТС выкупить проданную долю в БИК обратно при наступлении определенных обстоятельств.

Ранее сообщалось, что российские операторы связи были оштрафованы судами на 4 миллиона рублей за несоблюдение требований по установке и эксплуатации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).