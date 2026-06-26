Москва26 июнВести.Компания "МТС" объявила о продаже 49,9% своей доли в ООО "Башенная инфраструктурная компания" (БИК) закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) "Инвестиции 18".
Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу оператора.
В статье указывается, что реализация обусловлена значительной долговой нагрузкой БИК, составляющей 80 млрд рублей.
В пресс-службе оператора пояснили, что продажа пакета акций позволит исключить показатель исторического долга БИК из консолидированной отчетности МТС.
Согласно условиям сделки, МТС сохранит прямое владение контрольной долей в 50,1% в БИК и достигнет договоренности с ЗПИФ о совместном управлении компанией. При этом компания останется ключевым и долгосрочным арендатором инфраструктуры БИК, используя ее ресурсы на рыночных условиях.
Сделкой предусмотрен комплекс взаимных опционов для участников. Среди них – возможность для МТС выкупить проданную долю в БИК обратно при наступлении определенных обстоятельств.
Ранее сообщалось, что российские операторы связи были оштрафованы судами на 4 миллиона рублей за несоблюдение требований по установке и эксплуатации технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).