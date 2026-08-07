Москва7 авг Вести.Экс-гендиректор брокера Mind Money Юлия Хандошко признала вину по делу о мошенничестве. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации источников агентства, ее обвиняют в хищении около 30 млн акций МТС общей стоимостью 7,1 млрд рублей. В материале сказано, что Хандошко дала показания о произошедшем и о других участниках схемы.

Источники утверждают, что дело было возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в мае. Ссылаясь на следствие, агентство пишет, что фигуранты обманом получили право на принадлежащие потерпевшему приблизительно 30 млн акций ПАО "МТС" стоимостью не менее 7,1 млрд рублей. По данным источников, в постановлении о возбуждении дела предметом предполагаемого хищения названы именно акции МТС, а не депозитарные расписки.

В июне в ФСБ сообщалисообщали, что задержали кипрских брокеров по делу о мошенничестве на 7 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты незаконно получили права на акции компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Другими фигурантами дела являются гендиректор брокера "Инвестиционная палата" Алексей Седушкин, а также сотрудники Mind Money и "Инвестпалаты". По сообщению ФСБ, в Mind Money "вступили в сговор с руководством "Инвестпалаты" и по поддельным документам "осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний".

В июле Хандошко опубликовала открытое письмо, в котором заявила о несогласии с тем, что проведенные ею и ее клиентами операции с американскими депозитарными расписками на российские акции нарушали закон. По ее словам, сделки соответствовали рыночной практике того времени. Некоторые фигуранты не признают вину.