ФСБ пресекла мошенничество с акциями компаний РФ на 7 млрд рублей ФСБ раскрыла мошенническую схему с акциями компаний РФ на 7 млрд рублей

Москва15 июн Вести.Сотрудники ФСБ раскрыли мошенническую схему по приобретению акций российских компаний на общую сумму 7 миллиардов рублей, организованную топ-менеджерами кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщниками. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники в обход контрсанкций, запрещающих выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые обращались на зарубежных фондовых рынках до установления запрета.

Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний, чем причинили им ущерб в особо крупном размере говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе обысков у фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге были изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных компаний, цифровые носители с криптокошельками, а также более 100 миллионов рублей.

Троих подозреваемых заключили под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.