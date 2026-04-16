VK продал 25% своей доли в "Точка банке" "Интерросу" VK продал "Интерросу" четверть своих акций в "Точка банке"

Москва16 апр Вести.Технологический холдинг VK продал 25% своей доли в "Точка банке" инвестиционной компании "Интеррос". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу обеих компаний.

Так, в VK заявили, что продали 25% доли по цене не менее 21,2 млрд рублей в соответствии со стратегией управления инвестиционным портфелем. Уточняется, что стратегия направлена на рост стоимости инвестиций и отдачу на вложенный капитал.

В "Интерросе" в свою очередь заявили, что в дальнейшем пакет акций планируется передать "Т-Технологиям" по закрытой подписке. В пресс-службе "Т-Технологий" агентству заявили, что намерены консолидировать до 100% акций "Точка банка". Ожидается, что процесс завершится к концу 2026 года. Для этого должен быть проведен ряд корпоративных процедур - в том числе определены параметры допэмиссии акций компании по закрытой подписке.