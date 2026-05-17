Вакеев: государство пока не собирается снижать свою долю в ВТБ до 50%

Москва17 мая Вести.Государство пока не намерено снижать свою долю в капитале ВТБ до 50%, заявил начальник управления по работе с инвесторами ВТБ, вице-президент ВТБ Леонид Вакеев на дне инвестора ВТБ.

В конце апреля ВТБ завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные акции. Соответственно, доля государства в обыкновенных акциях банка увеличилась с 50,1% до 74,45%.

Пока таких планов нет (снизить долю государства до 50% - прим. ред.). Если они появятся, то об этом объявят отдельно, естественно, в соответствии с корпоративными процедурами отметил Вакеев

Между тем ВТБ прогнозирует достаточность капитала в 2026 году на уровне 10,5% (к 1 апреля - 10,7%). Прогноз по чистой прибыли на 2026 год составляет 600-650 млрд руб., заключил Вакеев.