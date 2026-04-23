Оператор МТС вернул тарифы на прежний уровень по требованию ФАС

Москва23 апр Вести.Оператор МТС по итогам дела о повышении тарифов вернул старые цены и заплатил в бюджет 634 млн рублей штрафа. Об этом сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.

В конце ноября 2025 года МТС и ФАС урегулировали спор о повышении тарифов за 2024 год, подписав мировое соглашение. В апреле-мае 2024 года компания в среднем на 8% увеличила стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 миллионов абонентов.