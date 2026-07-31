Москва31 июлВести.Компания "БТС — Мост Холдинг" направила в Банк России оферту на выкуп акций золотодобывающей группы "Южуралзолото" (ЮГК). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
Оферта распространяется на 32,8% бумаг компании.
Всего холдингу принадлежат 67,2% акций ЮГК.
Вид представленного в Банк России предложения… обязательное предложениеговорится в сообщении
На фоне этих сообщений акции ЮГК на торгах Мосбиржи 31 июля подскочили на 7%. По состоянию на 15:47 мск стоимость бумаги составляла 0,6655 (+5,37%) за штуку.