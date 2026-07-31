"БТС - Мост Холдинг" направил в Банк России оферту по акциям ЮГК

"БТС — Мост Холдинг" направил в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК "БТС - Мост Холдинг" направил в Банк России оферту по акциям ЮГК

Москва31 июл Вести.Компания "БТС — Мост Холдинг" направила в Банк России оферту на выкуп акций золотодобывающей группы "Южуралзолото" (ЮГК). Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Оферта распространяется на 32,8% бумаг компании.

Всего холдингу принадлежат 67,2% акций ЮГК.

Вид представленного в Банк России предложения… обязательное предложение говорится в сообщении

На фоне этих сообщений акции ЮГК на торгах Мосбиржи 31 июля подскочили на 7%. По состоянию на 15:47 мск стоимость бумаги составляла 0,6655 (+5,37%) за штуку.