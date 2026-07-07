Москва7 июл Вести.Группа компаний "Южуралзолото" (ЮГК) сменила название на "БТС-Золото", а ее новым руководителем стал бывший генеральный директор "Еврохима" Олег Ширяев. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

6 июля 2026 года принято решение о смене наименования ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) на группа компаний "БТС-Золото". Главой группы компаний назначен Олег Ширяев говорится в публикации

Решение о переименовании принято 6 июля. Назначение Ширяева состоялось после того, как в июне "БТС-мост холдинг" стал победителем аукциона по приобретению 67,25 процента акций ЮГК. Сумма сделки составила 93,16 миллиарда рублей при стартовой цене 162,02 миллиарда - предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Ширяев имеет более чем 20-летний опыт управления крупными международными промышленными группами. В "Еврохиме" он работал с 2022 по 2025 год, ранее занимал руководящие посты в McKinsey, "Стройтрансгазе" и А1.

Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как в июле 2025 года Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства акций компании, принадлежавших Константину Струкову.