В Британии с Sabre Global взыскали $1,34 млн за нарушение антироссийских санкций

Британская Sabre Global заплатила $1,34 млн за нарушение антироссийских санкций В Британии с Sabre Global взыскали $1,34 млн за нарушение антироссийских санкций

Москва17 июн Вести.Британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) наложило штраф в размере одного миллиона фунтов стерлингов (около 1,34 миллиона долларов) на компанию Sabre Global Technologies Limited (SGTL) за нарушение ограничительных мер, введенных против Российской Федерации.

В официальном сообщении ведомства поясняется, что поводом для применения штрафных санкций стало получение денежных переводов от российского авиаперевозчика "Уральские авиалинии". Компания SGTL, которая является дочерней структурой крупного американского разработчика IT-решений для туристического сектора Sabre Corporation, поддерживала коммерческие связи с российской авиакомпанией с 2007 года.

Согласно данным надзорного органа, весной 2022 года британское подразделение выставило партнеру из РФ счета на общую сумму порядка 906 тысяч долларов. Оплата по ним поступила в период с июня по сентябрь того же года, после чего финансовая организация, в которой обслуживалась SGTL, заморозила эти средства.

Таким образом, британская фирма не прекратила деловые отношения с авиаперевозчиком, несмотря на его внесение в санкционные списки Великобритании в середине мая 2022 года.

Ранее Лондон оштрафовал Apple на 516 тысяч долларов за нарушение санкций против России.