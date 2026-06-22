ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров за сговор по топливу ФАС возбудила дело против трех нефтетрейдеров и усилила контроль

Москва22 июн Вести.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции против трех нефтетрейдеров по признакам сговора на биржевых торгах, сообщила пресс-службе ведомства.

Служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трех трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах следует из сообщения ведомства

Заключение антиконкурентного соглашения, как уточнила ФАС, "направлено на получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам".

Также служба дла поручение территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Они должны будут проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и АЗС.

Запрос на цены на топливо был направлен "ТД "Нефтьмагистраль" и сети АЗС "Трасса". Указанным компаниям необходимо предоставить в ведомство данные о средневзвешенной цене на бензины и дизтопливо, а также об объемах их реализации на АЗС.

Кроме того, в ФАС сообщили о сотрудничестве с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива.

19 июня ФАС сообщила, что направила запрос о ценообразовании на топливо в адрес сети АЗС "Трасса". Управляющая сетью заправок компания "Евротранс" обязана предоставить всю необходимую информацию до 26 июня. Такой запрос был связан с поступившем в ФАС сообщением об изменении стоимости нефтепродуктов на АЗС сети.