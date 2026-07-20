Москва20 июлВести.Акции компании "ЕвроТранс" (EUTR), владеющей сетью заправочных станций "Трасса", взлетели более чем вдвое - прирост составил 101%, цена за одну акцию достигла 51,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Толчком к росту стало сообщение Мосбиржи о том, что с 21 июля по акциям компании вводят запрет на короткие позиции.
Короткая позиция (шорт) - продажа ценных бумаг, не находящихся в собственности продавца на момент совершения сделки, с использованием заемных активов брокера.
С 21 июля минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска по указанным бумагам устанавливается в размере 100%. Таким образом для инвестора исключается возможность привлечения заемных средств.
В начале июля компания "ЕвроТранс" допустила технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06.