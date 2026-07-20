Акции "ЕвроТранса" взлетели свыше чем на 100% после запрета на короткие позиции

Акции "ЕвроТранса" взлетели более чем на 100% после запрета на короткие позиции Акции "ЕвроТранса" взлетели свыше чем на 100% после запрета на короткие позиции

Москва20 июл Вести.Акции компании "ЕвроТранс" (EUTR), владеющей сетью заправочных станций "Трасса", взлетели более чем вдвое - прирост составил 101%, цена за одну акцию достигла 51,05 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Толчком к росту стало сообщение Мосбиржи о том, что с 21 июля по акциям компании вводят запрет на короткие позиции.

Короткая позиция (шорт) - продажа ценных бумаг, не находящихся в собственности продавца на момент совершения сделки, с использованием заемных активов брокера.

С 21 июля минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска по указанным бумагам устанавливается в размере 100%. Таким образом для инвестора исключается возможность привлечения заемных средств.

В начале июля компания "ЕвроТранс" допустила технический дефолт по выплате 17-го купона облигаций серии БО-001Р-06.