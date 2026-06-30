Акции застройщиков подскочили в цене после переноса изменений семейной ипотеки

Акции застройщиков взлетели после отсрочки по программе семейной ипотеки в РФ Акции застройщиков подскочили в цене после переноса изменений семейной ипотеки

Москва30 июн Вести.Цены на акции ряда крупных российских застройщиков и девелоперов продемонстрировали резкий скачок после переноса Министерством финансов срока изменений в программе семейной ипотеки.

Об этом свидетельствуют данные инвестиционного холдинга "Финам".

Так, бумаги ГК "Самолет" подорожали на 11,77% (до 313,4 рублей), акции ГК "ПИК" повысились на 7% (до 578,5 рублей), а финансово-строительная группа "Эталон" зафиксировала рост стоимости своих акций на 4,74% (до 23,88 рублей), власти решили не менять условия программы семейной ипотеки

Накануне российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правила выдачи семейной ипотеки в России не изменятся до 1 октября.