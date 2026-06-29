Участники рынка заявили о сложностях с автоперевозками "Коммерсант": перебои с поставками топлива влияют на рынок автоперевозок

Москва29 июн Вести.На фоне проблем с поставками топлива в России с трудностями стали сталкиваться автоперевозчики. Особо сильно проблема видна на юге страны, пишет "Коммерсант".

Так, по словам сооснователя Sigma Татьяны Патужной, с 1 июля тариф на автоперевозки повысился минимум на 10%. По ее прогнозу, такой рост не станет окончательным. А учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский отметил, что пока по внутренним перевозкам ставки стабильны, но есть предпосылки для их увеличения.

Уточняется, что речь идет об ограничениях на заправку транспорта по литражу, перебоях с поставками топлива и росте цен на него. Гендиректор компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман отметил, что заметнее всего это видно в Крыму и других южных регионах, где есть определенное давление на рынок топлива. Сроки доставки также могут быть увеличены Краснодарском крае и Крыму из-за очередей на АЗС, уточнил совладелец и замдиректора ПЭК Вадим Филатов.

28 июня президент России Владимир Путин в ходе совещания по обеспечению топливом внутреннего рынка поручил приложить все усилия для соблюдения всех графиков поставок топлива для предприятий агропромышленного комплекса (АПК). По его словам, от этого зависит урожай страны.

Также российский лидер подчеркнул, что дефицит топлива в России не носит критический характер. Путин подчеркнул, что ущерб от ударов Вооруженных сил Украины о объектам топливной инфраструктуры есть, но он не критичен.