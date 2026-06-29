Москва29 июн Вести.Налоговая инспекция из Башкортостана обратилась в арбитражный суд в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области с требованием признать компанию «Фармсинтез» банкротом. Сумма долга — 20,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

У компании сейчас заблокированы банковские счета: налоговая приостановила по ним операции, чтобы обеспечить выплату долга — налогов, пеней или штрафов. Сумма задолженности совпадает с той, что указана в заявлении о банкротстве.

Чистые активы "Фармсинтеза" на конец 2025 года составили 1,8 млрд руб. По итогам года компания получила убыток в размере 254 млн руб.; финансовый результат за год изменился несущественно говорится в сообщении

Сообщается, что компания закончила год с убытком в 254 миллиона рублей.