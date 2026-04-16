Москва16 апр Вести.Обыски прошли в офисе петербургской IT-компании RC Group. Об этом сообщает издание 78.ru.

Уточняется, что операции по некоторым счетам организации приостановлены.

Издание связалось с генеральным директором компании, но он отказался прокомментировать ситуацию.

RC Group, основанная в 2020 году в Санкт-Петербурге, занимается разработкой высокотехнологичных решений для бизнеса и экосистемы лояльности. Как сообщается, в марте этого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в связи с обращениями более 150 жителей Татарстана, которые вложили деньги в проект, рассчитывая на прибыль. Для заработка нужно было приглашать новых участников, которые также будут оплачивать тариф.

У компании есть задолженность по налогам, ФНС подала на нее иск. Также в сентябре 2025 года RC Group обратилась в суд, чтобы ее признали банкротом.