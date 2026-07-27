РИА Новости: в арбитраж Москвы поступило заявление о банкротстве Euroclear Bank

Частный инвестор подал заявление о банкротстве Euroclear Bank РИА Новости: в арбитраж Москвы поступило заявление о банкротстве Euroclear Bank

Москва27 июл Вести.Частный инвестор Илья Петров обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании бельгийского Euroclear Bank банкротом, пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы дела.

Заявление поступило 23 июля, однако пока она не рассматривается. Согласно судебным материалам, сумма неисполненных обязательств перед заявителем превышает 2,5 миллиона рублей.

Ранее Euroclear направил ходатайство о приостановке рассмотрения дела по иску Центрального банка России о взыскании с бельгийской финансовой организации около 200 миллиардов евро.