Москва21 июл Вести.Российская кинокомпания "Архангел студио", принадлежащая актеру Милошу Биковичу, оказалась на грани банкротства, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, кредитный рейтинг компании снизился до уровня неплатежеспособности после того, как по итогам 2025 года ее убыток превысил полмиллиона рублей. Из-за финансовых проблем юридическому лицу может грозить ликвидация.

Бикович зарегистрировал "Архангел студио" как российский аналог своей сербской компании Archangel Digital Studio. При этом единственный фильм, над которым работала студия, пока не вышел в прокат.

17 апреля РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к кинопроизводству, сообщало, что Бикович как актер может зарабатывать до двух миллионов рублей за один съемочный день.