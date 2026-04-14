Москва14 апрВести.Актер театра и кино Владимир Аблогин проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
Речь идет о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, мужчина посредством общения в мессенджере под видом священнослужителя пытался получить от потерпевшего 6 миллионов рублей на оказание благотворительной помощи детямпередает агентство
Адвокат актера утверждает, что Аблогин не знал о преступлении и считал, что помогает давнему знакомому с поиском финансирования на театр.
Владимиру Аблогину 40 лет, он выступает в театре, снимается в кино. Одна из самых известных его ролей – Лермонтов в одноименном фильме режиссера Максима Беспалого от 2014 года.