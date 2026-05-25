Киркоров подал в суд на SHOT и "Лайф" за распространение фейков Киркоров подал иск против изданий SHOT и "Лайф" за распространение фейков

Москва25 мая Вести.Российский эстрадный певец Филипп Киркоров подал иск в Савеловский районный суд Москвы против принадлежащих АО "Ньюс- медиа" интернет-изданий SHOT и "Лайф" за распространение информации, не соответствующей действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что издания синхронно опубликовали статьи о задолженности Киркорова по оплате коммунальных услуг. По утверждению истца, данная информация не соответствует действительности и может быть направлена на создание его негативного образа в глазах зрителей, которые намерены посетить его концерты.

Киркоров просит признать опубликованную информацию фейком, порочащим его честь, достоинство и деловую репутацию. Также истец просит обязать ответчика опубликовать опровержение, а также взыскать с SHOT и "Лайф" по 521 тысяч рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 тысяч рублей.