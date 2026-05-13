В Москве ввели ограничения на данные о терактах и атаках БПЛА

Москва13 мая Вести.В Москве введены ограничения на публикацию данных о последствиях терактов, в том числе – результатов атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств поражения, говорится на сайте мэра и Правительства Москвы.

Ограничения необходимы для борьбы с фейками в целях обеспечения общественной безопасности.

Вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов говорится в публикации

Ограничения не касаются данных, которые публикуются Минобороны России и на официальных ресурсах столичного градоначальника и правительства Москвы.

За нарушение предусмотрены штрафы: от трех тысяч до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц. Юридическим лицам придется выплатить от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Установленные ограничения не распространяются на обращения, направленные в установленном порядке в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичный характер.

Запрет на распространение информации распространяется не только на граждан, но и на органы власти и подведомственные им организации, СМИ и экстренные службы. Им нельзя публиковать информацию о совершении в Москве террористических актов до публикации информации Министерством обороны Российской Федерации, на официальном сайте мэра Москвы и правительства Москвы, на официальных страницах, в каналах или блоге мэра Москвы.