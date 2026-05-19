Никита Джигурда подал иск из-за продажи масок со своим изображением Джигурда требует признать незаконным использование его образа на маркетплейсе

Москва19 мая Вести.Российский артист Никита Джигурда подал новый иск в суд из-за использования его изображения на новогодних масках, которые продавались через маркетплейс. Об этом пишет MK.RU.

Первое заседание уже состоялось в Пресненском суде, после этого список ответчиков расширился: помимо интернет-площадки, иск был подан и к индивидуальному предпринимателю, занимавшемуся продажей масок с изображением артиста.

Представители Джигурды считают, что его сценический образ использовался в коммерческих целях без согласия.

Никита устал от того, что его все представляют как бессловесный товар и могут использовать его изображение как захотят рассказал представитель артиста Сергей Воронов

Он добавил, что перед обращением в суд сторона пыталась урегулировать вопрос с компанией, однако ответа не получила. По словам Воронова, в продаже также были маски с изображениями других известных артистов, включая Сергея Безрукова, Ларису Долину и Филиппа Киркорова. Воронов отметил, что Безруков ранее уже выиграл аналогичный судебный спор.