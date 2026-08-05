Москва5 авг Вести.Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "Евротранс" банкротом. Об этом сообщается на портале "Федресурс".

В соответствии с п. 2.1 ст. 7 федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" Публичное акционерное общество "Сбербанк России"... уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "Евротранс" говорится в публикации

Ранее "Евротранс", которая управляет сетью заправок "Трасса" в Москве и Подмосковье, допустила дефолты при выплате купонного дохода по трем выпускам биржевых облигаций: зеленым ценным бумагам серии 01, биржевым серии БО-001Р-09 и по зеленым облигациям серии 002P-02. Еще по семи выпускам облигаций "Евротранса" допущен технический дефолт.