Суд разрешил спор между соседями о шуме в ночное время на Сахалине На Сахалине нарушитель тишины ночью выплатит моральный ущерб соседу 40 тыс. руб.

Москва9 июл Вести.По решению суда на Сахалине сосед выплатит соседу 40 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.

Гражданин обратился в суд с исковым заявлением к соседу о взыскании компенсации морального вреда за нарушение требований о соблюдении тишины в ночное время. Стороны живут в частных домах. Суд установил наличие систематического нарушения тишины соседом, который мешал истцу с его и несовершеннолетним детям ночью.

Суд частично удовлетворил исковые требования, взыскав компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и возложив на ответчика обязанность, соблюдать требования закона в части соблюдения тишины отмечается в сообщении

Решение суда вступило в законную силу.