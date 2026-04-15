Россиян предупредили о штрафе за публикацию личных данных в домовом чате

Москва15 апр Вести.Директор Института информационной и медиабезопасности МГЮА имени Кутафина Владимир Никишин рассказал, что публикация личных данных соседей в домовых чатах может привести к штрафу, передает РИА Новости.

Размещение персональных данных жильцов дома в домовом чате без согласия субъекта – это неправомерная обработка персональных данных, что является административным правонарушением заявил эксперт

В случае простых граждан взыскание за него составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. В то же время должным лицам придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Наиболее крупный штраф предусмотрен для юрлиц. За неправомерную публикацию персональной информации придется заплатить от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.