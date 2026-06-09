Мужчина заплатил 200 тысяч рублей за выстрел из пневматики по лошади в Приморье

Житель Приморья заплатил 200 тыс. рублей за один выстрел из пневматики по лошади Мужчина заплатил 200 тысяч рублей за выстрел из пневматики по лошади в Приморье

Москва9 июн Вести.Один выстрел из пневматической винтовки обошелся жителю Приморского края в 200 тысяч рублей. Осенью 2024 года мужчина, находясь на придомовой территории, выстрелил в жеребца, принадлежавшего сельскохозяйственному предприятию. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края на платформе MAX.

Попав жеребцу в живот, пуля повредила кишечник. Ранение оказалось смертельным. Животное пришлось забить, чтобы избавить от мучений.

Мировой суд признал приморца виновным по статье о жестоком обращении с животным.

Приговором мирового судьи злоумышленник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным с целью причинения ему боли и страданий). Приговор вступил в законную силу. написала пресс-служба

В зале суда мужчина полностью признал вину и раскаялся.

Однако на этом история не закончилась. Владелец жеребца подал в Ольгинский районный суд гражданский иск о возмещении стоимости погибшего животного. В суде мужчина попытался заявить, что не стрелял и непричастен к ущербу.

Суд напомнил ему: если уголовный приговор уже вступил в силу, факт вины в гражданском процессе не оспаривается. В итоге с виновного взыскали более 200 тысяч рублей.

Оценив документы, суд вынес решение: виновный обязан выплатить предприятию более 200 000 рублей говорится в публикации пресс-службы

Решение суда вступило в силу и обязательно к исполнению.