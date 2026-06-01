В Приморье возбуждено дело после гибели ребенка в результате нападения собаки

По факту гибели ребенка при нападении собаки в Приморье возбудили дело В Приморье возбуждено дело после гибели ребенка в результате нападения собаки

Москва1 июн Вести.В Пограничном районе Приморского края СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка при нападении собаки. Об этом сообщает региональный следком в MAX.

По материалам следствия, нападение домашней сторожевой собаки произошло 1 июня во дворе частного домовладения по улице Молодежной в пгт. Барано-Оренбургское.

Животное напало на малолетнего, в результате чего мальчик получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью говорится в сообщении

Место происшествия осмотрели следователи, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Проводится допрос свидетелей и законных представителей погибшего. Продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.