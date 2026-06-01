Москва1 июнВести.В селе Барано-Оренбургское Пограничного района Приморского края полуторогодовалый ребенок погиб в результате нападения домашней сторожевой собаки. Об этом сообщает региональный Минздрав в MAX.
По предварительным данным, мальчик, находясь на территории частного дома со старшей сестрой, дотронулся до миски с едой сторожевой овчарки.
В 13.35 поступил вызов, в 13.49 прибывшая на место происшествия бригада медиков Пограничной ЦРБ после проведения всех реанимационных мероприятий констатировала смертьговорится в сообщении
Психологи оказывают помощь родителям погибшего.