В Приморье в результате нападения сторожевой собаки погиб ребенок

Москва1 июн Вести.В селе Барано-Оренбургское Пограничного района Приморского края полуторогодовалый ребенок погиб в результате нападения домашней сторожевой собаки. Об этом сообщает региональный Минздрав в MAX.

По предварительным данным, мальчик, находясь на территории частного дома со старшей сестрой, дотронулся до миски с едой сторожевой овчарки.

В 13.35 поступил вызов, в 13.49 прибывшая на место происшествия бригада медиков Пограничной ЦРБ после проведения всех реанимационных мероприятий констатировала смерть говорится в сообщении

Психологи оказывают помощь родителям погибшего.