В Тыве мужчину приговорили к 10 годам за убийство из-за кражи лошадей

Мужчину приговорили к 10 годам за убийство односельчанина, укравшего лошадей В Тыве мужчину приговорили к 10 годам за убийство из-за кражи лошадей

Москва3 авг Вести.Жителя Тывы приговорили к 10 годам заключения за убийство односельчанина. Об этом сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.

Решение вынес Сут-Хольский районный суд на основании вердикта присяжных. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным ведомства, в августе 2025 года на территории чабанской стоянки в местечке Устуу Сайыр-Аксы подсудимый поссорился с односельчанином, которого заподозрил в краже принадлежавших ему лошадей. В ходе конфликта он нанес потерпевшему удары по различным частям тела. От полученных травм мужчина скончался.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год говорится в сообщении

Также суд удовлетворил иск потерпевшей. Теперь осужденный будет обязан возместить материальный ущерб на сумму 326 тысяч рублей и компенсировать моральный вред в размере 2 миллионов рублей.