Двоих жителей Тюмени осудили на 10 лет колонии за избиение, повлекшее смерть Суд в Тюмени приговорил двоих мужчин к 10 годам колонии после конфликта

Москва1 июн Вести.В городе Тюмени вынесено обвинительное решение в отношении двоих мужчин по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инцидент произошел в 2023 году в результате конфликта во время застолья. Два участника – Сергей Жуков и Владислава Чаунин, были признаны виновными в избиении третьего мужчины.

Калининский районный суд Тюмени приговорил Жукова к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а Чаунина – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима сказано в публикации

Также суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшего. Солидарно в их пользу взыскано 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.