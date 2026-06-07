Москва7 июнВести.Жительница Акшинского округа отсудила у соседки 200 тысяч рублей за нападение ее собаки, сообщил Объединенный пресс-центр судов Забайкальского края в мессенджере МАХ.
Согласно материалам дела, ответчица выпустила собаку из вольера в огород. В это время к ней зашла соседка. Женщина, не подумав, открыла калитку, ее алабай, подбежав, напал на пришедшую и покусал, а также причинил открытый перелом. После этого пострадавшей потребовалось длительное лечение.
Прокурор просил взыскать с владелицы пса 300 тысяч рублей.
Суд, выслушав стороны, исследовав представленные материалы и учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования частично, взыскав с ответчицы 200 тысяч рублейотметили в пресс-центре
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.