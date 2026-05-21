Москва21 мая Вести.В Нижегородской области суд вынес приговор местной жительнице, чья собака сорвалась с привязи и сильно искусала ребенка. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначили ей штраф в размере 50 тысяч рублей.

В отношении владелицы собаки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ… Судом обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в сумме 50 000 рублей говорится в Telegram-канале ведомства

Инцидент произошел в июле 2025 года в Городце. Согласно материалам уголовного дела, женщина привязала американского булли к дереву за поводок, однако пес сорвался и набросился на девочку.