Москва9 июл Вести.В Новосибирской области 53-летний мужчина осужден за причинение вреда здоровью фельдшера, прибывшего по вызову, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

В суде установлено, что 28 сентября 2025 года подсудимый, находясь во дворе своего дома, умышленно натравил двух немецких овчарок на прибывшего по вызову фельдшера скорой медицинской помощи. Собаки напали на женщину и покусали ее. Вину мужчина не признал, пояснив, что собаки вырвались случайно. Но извинился перед потерпевшей.

Мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы отмечается в сообщении

С осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей.