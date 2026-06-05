В Новосибирске задержали владельца питбуля, который натравил собаку на прохожего Владельца питбуля, натравившего собаку на прохожего, задержали в Новосибирске

Москва5 июн Вести.Полицейские задержали 31-летнего уроженца Томской области, который после уличного конфликта избил сделавшего ему замечание прохожего и натравил на него свою собаку бойцовской породы. Об этом сообщили в главке МВД и прокуратуре региона.

По данным следствия, инцидент произошел 1 июня на улице Виктора Уса. Нетрезвый мужчина выгуливал метиса питбуля без поводка и намордника. Когда прохожий сделал ему замечание, владелец собаки нанес оппоненту серию ударов, после чего на пострадавшего напал пес. Мужчину госпитализировали с множественными травмами.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но благодаря оперативной работе полиции и помощи неравнодушных граждан его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.